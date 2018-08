Incendio a Birago di Lentate, va a fuoco il fienile della Botanica di via Gerbino. Bruciate balle di fieno e cataste di legno.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 21 e hanno colpito il fienile dell’azienda agricola. La colonna di fumo è visibile anche in lontananza. Sul posto si sono portati i mezzi dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lazzate, Seregno, Lomazzo, Carate, Bovisio Masciago e Garbagnate. I pompieri sono ancora al lavoro nel tentativo di spegnere il rogo e di contenere i danni. Fortunatamente lo stabile dell’azienda agricola non è rimasto intaccato dalle fiamme. Ancora ignote le cause che hanno scatenato l’incendio. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Lentate e l’assessore Roberto Corneo. Seguono aggiornamenti.