Incendio a Meda martedì 7 gennaio 2019, a fuoco il tetto di un’abitazione.

Incendio in via Lombardia a Meda

Le fiamme sono divampate intorno alle 19.30 in via Lombardia e hanno interessato una parte di tetto di un’abitazione a due piani. All’origine del rogo, ma le cause sono ancora in fase di accertamento, ci sarebbe il malfunzionamento della canna fumaria.

Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri

Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono immediatamente portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco giunti dai distaccamenti di Seregno con un’autopompa, di Desio con autopompa e autoscala, di Bovisio con un’autobotte e di Lazzate con il carro soccorso. I pompieri in circa due ore sono riusciti a domare l’incendio, contenendo i danni. Fortunatamente non si sono registrati feriti. In via Lombardia sono accorsi anche i carabinieri.