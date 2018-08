Incendio in centro a Seregno, capannone in fiamme.

Un incedio è scoppiato pochi minuti prima delle 18 di oggi in un capannone in via Mariani a Seregno, vicino all’ufficio postale. Le fiamme sono divampate all’improvviso. A fuoco il tetto di un negozio di casalinghi, prodotti per la casa e vestiti. Diversi i pompieri al lavoro per domare l’incendio. Maxi dispiegamento di mezzi. Sul posto i Vigili del fuoco di Seregno, Desio, Carate e Monza. Con loro, i carabinieri della Compagnia di Seregno. Per precauzione, in via Mariani è arrivata anche un’ambulanza della Croce Verde di Lissone. La colonna di fumo nero è visibile da tutta la città.

Seguono aggiornamenti