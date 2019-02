A Seregno autolavaggio della stazione di servizio Ip distrutto da un vasto incendio. Al lavoro due squadre dei Vigili del fuoco e sopralluogo dei Carabinieri.

Vasto incendio distrugge l’autolavaggio

Poco prima delle 21 di giovedì un vasto incendio ha completamente distrutto il tunnel dell’autolavaggio della stazione di servizio Ip di via Wagner a Seregno, in zona Porada. Le fiamme, alte diversi metri, hanno divorato l’intera struttura che si trova alle spalle del distributore di benzina, a ridosso del cortile di un condominio con accesso da via Asti.

Al lavoro i Vigili del fuoco

Sul posto è accorsa la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, poi raggiunta da un’altra autobotte. I pompieri in meno di un’ora hanno provveduto a neutralizzare le fiamme e mettere in sicurezza il sito. Sono proseguite nel corso della serata le verifiche all’interno dell’autolavaggio e sul tetto dei garage che si trovano accanto alla struttura divorata dal rogo.

Sul posto anche i Carabinieri

In via Wagner sono giunte anche due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia locale per un sopralluogo e per ascoltare i titolari del distributore di benzina Ip. Al momento non è possibile formulare alcuna ipotesi sull’origine dell’incendio nell’autolavaggio, chiuso al momento del fatto.