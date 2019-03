Incendio nella chiesa parrocchiale di Valle Guidino, frazione di Besana Brianza. Il fuoco ha seriamente danneggiato la sacrestia.

Incendio nella chiesa di Valle Guidino

Domenica mattina, intorno alle 7,30, i passanti hanno notato del fumo che usciva dal portone della chiesa parrocchiale di Valle Guidino, frazione di Besana Brianza. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco.

Cortocircuito nel quadro elettrico

Sul posto i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme. A provocare l’incendio, con ogni probabilità, un corto circuito in sacrestia, il locale che ha subito i danni maggiori a causa del fuoco e del fumo. Anche le navate sono state ricoperte dalla fuliggine.

Volontari al lavoro per ripulire

Fin da questa mattina i volontari della parrocchia di Valle Guidino si sono dati da fare per ripulire la chiesa. Per tutta la giornata un via vai di fedeli desiderosi di ripristinare gli ambienti. Resta comunque vietato l’ingresso nell’edificio sacro, chiuso dal nastro California predisposto dai pompieri a conclusione dell’intervento per neutralizzare l’incendio. Intanto l’orologio del campanile della chiesa è rimasto con le lancette ferme alle 3.10.