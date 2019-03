Incendio devasta una stalla, animali salvi per miracolo. E’ successo ieri a Verano Brianza tra le vie Pontida e Repubblica. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Incendio

Quattro i mezzi dei Vigili del fuoco impiegati ieri, poco dopo le 19, a Verano Brianza, tra le vie Pontida e Repubblica, per domare le fiamme che erano divampate all’interno di una piccola stalla situata su un terreno privato a ridosso della Valassina. E proprio per l’alta colonna di fumo provocata dal rogo, la circolazione lungo l’arteria stradale in direzione Nord è stata chiusa temporaneamente.

Animali salvi per miracolo

La segnalazione è scattata, come si diceva, poco prima delle 20. Sul posto, in pochi minuti, si sono precipitati i pompieri di Seregno, Carate Brianza, Lissone, l’ambulanza di Besana e i Carabinieri di Giussano, Verano Brianza e Seregno. Fortunatamente, grazie alla tempestività dell’intervento, nessuno è rimasto ferito e tutti gli animali sono stati salvati dalle fiamme. Si tratta di tre cavalli, conigli e galline.