Incendio discarica Mariano Comense: anche i sindaci della Brianza invitano a tenere le finestre chiuse e a non sostare a lungo all’aria aperta.

Incendio discarica Mariano Comense

Dal pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, brucia la discarica di Mariano Comense situata in via del Radizzone.

In base a quanto riportato dai nostri colleghi del GiornalediComo.it che stanno seguendo in tempo reale la vicenda, a bruciare è il fronte della discarica che dà sulla strada principale, in particolare i rifiuti scaricati questa mattina. Si tratta dell’ultimo fronte scoperto dove appunto stavano arrivando gli ultimi rifiuti dopodiché la discarica avrebbe dovuto essere chiusa il 31 marzo (ora le tempistiche potrebbero allungarsi).

Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro

Sul posto ovviamente un grande dispiegamento di forze con l’intervento di molti mezzi dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando senza sosta, in condizioni difficili anche a causa del vento forte che sta interessando in queste ore tutta la Brianza.

La preoccupazione… anche in Brianza

Intanto però cresce la preoccupazione dei residenti e non solo. Anche nei territori limitrofi a Mariano Comense alcuni sindaci consigliano di tenere chiuse le finestre e non uscire. In particolare l’avviso è comparso anche sul sito web dei Comuni di Carate Brianza e Giussano.

“Si informa la cittadinanza che è segnalato un incendio presso la discarica sita nel territorio di Mariano Comense.

Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tutte le agenzie preposte sono mobilitate – si legge sul sito del comune di Giussano.

Si chiede, a titolo precauzionale, di tenere chiuse le finestre delle case e evitare, se possibile, di sostare a lungo all’aria aperta”.

