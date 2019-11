Incendio in abitazione: Vigili del Fuoco impegnati a Seveso . Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 7 di questa mattina, giovedì 7 novembre.

Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute questa mattina, giovedì 7 novembre, in via Vicenza nella zona di Seveso Altopiano. In base alle primissime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate in un’abitazione intorno alle 7. In casa sembra non ci fosse nessuno.

Sul posto tre squadre

Immediata la richiesta di intervento ai pompieri che hanno inviato sul posto tre squadre, provenienti da Seregno, Lazzate e Desio. Precauzionalmente si sono portati sul posto anche i volontari della Croce azzurra di Rovellasca e l’automedica, oltre ai Carabinieri per che stanno cercando di capire che cosa abbia provocato le fiamme.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso.