Incendio in appartamento, a fuoco la pattumiera. Pompieri al lavoro questa mattina in una palazzina di via 25 Aprile a Giussano.

Incendio a Giussano

E’ stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, mercoledì, intorno alle 9,30 in via 25 Aprile a Giussano, di fronte al nuovo parchetto pubblico. A far scattare l’allarme, le fiamme divampate dal secchiello della pattumiera, probabilmente per un mozzicone di sigaretta non ben spento, all’interno di un appartamento al terzo piano.