Maxi mobilitazione dei soccorsi a Seregno per un incendio in appartamento. Tre mezzi dei Vigili del fuoco, un’ambulanza, l’automedica e i carabinieri sono intervenuti in via Ada Negri circa due ore fa, intorno alle 13.30.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni inquilini

A lanciare l’allarme sono stati gli inquilini del primo piano che, sentito odore di bruciato, si sono affacciati e hanno visto uscire fumo da una finestra di un appartamento attiguo. A quel punto è partita immediata la chiamata al 115. Pochi minuti dopo sul posto sono intervenuti in forze i pompieri che hanno bussato alla porta dell’appartamento da dove è partito l’incendio, in cui vive una donna sola, ma non c’era nessuno.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei pompieri

A quel punto, con una scala sono saliti al primo piano e sono riusciti a entrare nell’abitazione e spegnere il fuoco. Sul posto anche un’ambulanza del Seregno Soccorso che per fortuna non è dovuta intervenire perchè non si sono registrati feriti o intossicati. Sono tuttora al vaglio degli esperti le cause dell’incendio.