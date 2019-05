Incendio in appartamento. Non è stato facile per i mezzi dei Vigili del fuoco raggiungere il centro cittadino. Fortunatamente, però, l’incendio si è risolto in pochissimi minuti.

Incendio in appartamento

Tanta paura ieri sera nel cuore del centro cittadino di Seregno. Un principio di incendio è stato infatti segnalato ai Vigili del fuoco che sono accorsi sul posto in via Umberto I con due autopompe, un’autoscala e la piattaforma insieme al 118. E non è stato facile per i soccorritori raggiungere la zona interessata. Ma fortunatamente tutto si è risolto in pochissimi minuti senza che nessuno dei presenti rimanesse intossicato dal fumo.