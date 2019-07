Fiamme in via Bruni, al secondo piano di una palazzina. Soccorso un uomo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Incendio in un appartamento a Limbiate

Vigili del fuoco e Carabinieri sono intervenuti nella notte tra lunedì 22 luglio e martedì 23 a Limbiate, in via Bruni, per un incendio divampato in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina residenziale.

Una persona soccorsa in codice rosso

In base a quanto appreso fino a questo momento dall’appartamento è stata evacuata l’unica persona rintracciata all’interno, un uomo di 49 anni, che è stato trasportato all’Ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso.

Altri due appartamenti sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale. Non si segnalano altri feriti.

Dai primi accertamenti si esclude l’ipotesi dolosa.