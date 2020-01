Devastante incendio nella notte a Carate Brianza, a fuoco un vivaio.

Un devastante incendio è scoppiato intorno all’una di oggi, domenica 19 gennaio, in via Della Valle a Carate Brianza, all’interno di un vivaio. Sul posto due autopompe, e due autobotti dei Vigili del fuoco, e i Carabinieri della stazione di Giussano. I pompieri, in arrivo in forze da Carate, Seregno e Bovisio Masciago, hanno lavorato per oltre due ore prima di riuscire a domare il rogo che ha distrutto struttura, circa 600 metri quadrati di serre. L’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine è terminato solo alle 4.

Ecco il video con le immagini dell’intervento dei Vigili del fuoco: