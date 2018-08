Inciampa e cade nel parcheggio: anziana in ospedale. E’ successo a Paina.

Inciampa e cade nel parcheggio: anziana in ospedale. E’ successo a Paina, questa mattina, alle 10. Una donna di 75 anni, stava andando a prendere l’auto nel parcheggio dell’Esselunga di Paina, quando è inciampata ed è caduta. Immediatamente è stata soccorsa dal personale di sicurezza del supermercato, subito dopo è arrivata anche l’ambulanza della Croce bianca di Mariano. La donna è stata subito preso in cura e portata in codice verde all’ospedale di Carate.