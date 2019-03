Stava tornando a casa, dopo la messa. Percorsi pochi passi, è inciampata in una buca, rovinando al suolo. Una caduta che le è costata la frattura del naso, escoriazioni a mani e ginocchia. Oltre a un paio di occhiali, andato in frantumi. E ora la strada-colabrodo – viale Rimembranze a Vergo Zoccorino (Besana) – è finita sotto accusa: “Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo, la riqualificazione è più che mai necessaria”, denuncia il marito della malcapitata.

Inciampa in una buca e si rompe il naso

Protagonista della disavventura è una 76enne di Vergo Zoccorino. Sabato scorso, come d’abitudine, aveva raggiunto a piedi la parrocchiale per la celebrazione eucaristica delle 18,30. Intorno alle 19,15 stava camminando lungo la discesa che porta verso via Sant’Ambrogio quando, per evitare un altro passante, ha leggermente deviato il percorso. Un piede le è andato in una buca – una delle tante che crivellano l’asfalto -, ha perso l’equilibrio ed è finita a terra, pestando violentemente il volto sull’asfalto. Volto che si è trasformato in una maschera di sangue. Due amiche che procedevano dietro di lei l’hanno aiutata a rialzarsi e a raggiungere la sua abitazione, lontana una manciata di metri.

“Quella sera dovevamo festeggiare il compleanno del nostro nipotino ma abbiamo dovuto rinunciare alla festa… – ha raccontato il marito – Inizialmente mia moglie non voleva andare al Pronto soccorso, poi si è convinta”.

All’ospedale San Gerardo di Monza, dopo due controlli, i medici hanno accertato la frattura del naso. Fortunatamente gambe e braccia non hanno subito lesioni gravi, solo escoriazioni.

“Anche gli occhiali si sono rotti – ha proseguito l’uomo – Ci hanno suggerito di chiedere un risarcimento al Comune ma non è questo che ci interessa. Piuttosto vorremmo sollecitare gli amministratori ad intervenire su viale Rimembranze. Una via utilizzatissima, anche da anziani, perché porta alla chiesa, alla scuola dell’infanzia, all’oratorio. E’ piena di buche che rendono estremamente pericoloso il passaggio”.

Il sindaco risponde

“Innanzitutto mi dispiace molto per la signora”, ha premesso il primo cittadino Sergio Cazzaniga.

“Già da tempo abbiamo iniziato a ragionare su viale Rimembranze. In Municipio ci sono diverse tavole per altrettanti progetti. Trovandoci però di fronte ad una situazione complessa, non siamo intervenuti prima di sederci a riflettere con chi nella zona vive”. “Dico complessa perchè porzioni di strada fanno capo alla parrocchia. Inoltre ci sono problematiche legate alle piante ed alla viabilità. Quest’ultima non può essere cambiata senza un confronto con la frazione”.

Da qui il mancato inserimento della strada nel novero di quelle che finiranno a breve sotto i ferri.

“Resta comunque il primo punto, a Vergo Zoccorino, sul quale interverremo se rieletti”.