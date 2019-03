Incidente a Barlassina nella serata di ieri, sabato 15 marzo, in via Dante Alighieri: a seguito dell’impatto un’auto è finita contro il cancello.

Incidente in via Dante Alighieri

In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’incidente è avvenuto poco dopo le 20 in corrispondenza del numero civico 49. Coinvolte una “Fiat 500” condotta da una 21enne di Cogliate, che procedeva lungo via Dante in direzione via Longoni, e una “Mercedes” con alla guida un 36enne seregnese che viaggiava con la fidanzata 30enne e stava sopraggiungendo da via Fratelli Porro. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma parrebbe che all’origine dello scontro ci sia una mancata precedenza. Fatto sta che a seguito dell’urto la “500” è finita sul marciapiede e contro il cancello di una proprietà privata.

Sul posto Carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Seveso per i rilievi di rito, i vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate, che hanno messo in sicurezza l’area, e un’ambulanza della Croce rossa di Lentate, supportata da un’automedica. All’inizio si è temuto per le condizioni della 21enne che si è schiantata contro il cancello, ma fortunatamente non si sono rivelate gravi ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Desio. Gli occupanti dell’altra vettura hanno invece rifiutato il trasporto. Spetterà ora ai militari di Seveso l’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.