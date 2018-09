Incidente tra moto e camion sulla Monza Saronno: 62enne gravissimo. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzogiorno al confine tra Varedo e Bovisio.

Incidente tra moto e camion sulla Monza Saronno: 62enne gravissimo

E’ arrivato anche l’elisoccorso per un grave incidente che si è verificato poco prima di mezzogiorno sulla Monza Saronno, al confine tra Bovisio Masciago e Varedo. Nello scontro, che ha visto coinvolti un camion e una moto, è rimasto gravemente ferito il motociclista, un uomo di 62 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino e già ripartito verso l’ospedale in codice rosso. Le condizioni del motociclista, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sembrerebbero quindi molto serie.

La dinamica

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo alla guida del camion stesse per svoltare verso un’area di rifornimento e la moto, in fase di sorpasso nello stesso senso di marcia, abbia centrato in pieno il mezzo pesante. La dinamica precisa è comunque al vaglio della polizia locale di Varedo, intervenuta sul posto per i rilievi assieme agli agenti di Bovisio.

Seguono aggiornamenti