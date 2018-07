Incidente tra tre auto ieri sera, intorno alle 23.30, a Desio: una si è ribaltata su un fianco.

Incidente in via Per Bovisio

L’incidente si è verificato all’angolo tra via Pallavicini e via Per Bovisio. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma parrebbe che un’Audi A3 sia uscita da via Per Bovisio (forse in contromano), andando a impattare contro una Peugeot e una Fiat 500. La Peugeot, a causa dell’impatto, si è ribaltata su un fianco.

Il video

Sul posto carabinieri, ambulanze, automedica e vigili del fuoco

Sul posto sono prontamente accorsi i carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi di rito, oltre ai vigili del fuoco di Desio, che hanno messo in sicurezza le vetture. Non è stato necessario estrarre il conducente della Peugeot dall’abitacolo in quanto è riuscito a uscire autonomamente. Sul posto sono state indirizzate due ambulanze, una della Croce rossa di Desio e una della Croce Bianca di Seveso, e un’automedica. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte si sono rivelate meno gravi del previsto e l’unico ad essere stato trasferito in ospedale è stato il conducente della Peugeot, portato in codice giallo a Desio.