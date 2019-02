Incidente a Desio: giovane mamma chiede una soluzione per l’incrocio pericoloso. Ieri la 27enne era alla guida della sua auto e dopo lo scontro è finita al pronto soccorso.

Incidente a Desio: auto ribaltata

Brutto incidente ieri pomeriggio a Desio, all’incrocio tra via Santa Liberata e Pozzo Antico, per una giovane mamma di 27 anni. Erano da poco passate le 14 quando, transitando con l’auto proprio in quel punto, è avvenuto l’impatto con un’altra vettura. A causa del violento scontro la sua auto si è anche ribaltata, ma fortunatamente, la donna non ha riportato gravi conseguenze.

Dopo l’arrivo del 118 giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia locale, la 27enne è stata medicata e portata in ospedale in codice verde per accertamenti.

La 27enne chiede una soluzione per l’incrocio pericoloso

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro causato, secondo la 27enne, da una mancata precedenza. Ma di certo si sa che la ragazza, passato lo spavento, ha scritto sul gruppo Facebook cittadino Sei di Desio se per condividere con gli utenti quanto accaduto. Ma soprattutto, come lei stessa spiega, per “trovare appoggio nella richiesta di una soluzione per quell’incrocio” già teatro di diversi incidenti.

La ragazza ha quindi lanciato sul gruppo una vera e propria petizione chiedendo agli altri iscritti se sarebbero favorevoli o meno a portare avanti l’iniziativa. Promettendo poi di riportare a “chi di dovere” il parere dei cittadini.