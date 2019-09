Incidente a Lentate: motociclista al Niguarda in gravi condizioni. Lo scontro con una vettura e poi il trasferimento al Niguarda in gravi condizioni.

Incidente a Lentate

Gravissimo schianto nella serata di oggi, mercoledì 11 settembre, a Lentate sul Seveso. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, è avvenuto in via Figino. In base alle prime informazioni disponibili sul posto è intervenuta l’ambulanza e, vista la gravità della situazione, è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso proveniente da Como.

Al motociclista, un uomo di 39 anni, sono state prestate le prime cure sul posto, poi è stato trasferito al Niguarda di Milano in gravi condizioni.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Lentate, a cui toccherà adesso ricostruire la dinamica dello scontro.