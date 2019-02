Incidente a Limbiate, furgone si ribalta su un fianco. E’ successo poco prima delle 16 di oggi, lunedì 11 febbraio 2019, in via Marconi, all’angolo con via Ariosto.

Incidente tra due mezzi a Limbiate

In base a quanto è stato possibile ricostruire, per motivi ancora da appurare due mezzi, una “Fiat Punto” e un furgone “Renault Trafic” si sarebbe scontrati. Il furgone, a seguito dell’impatto, sarebbe poi finito contro un palo della luce e poi è ribaltato su un fianco.

Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e ambulanze

In via Marconi, oltre alle forze dell’ordine, sono accorsi i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei veicoli, e i tecnici comunali che hanno controllato il palo della luce. Sul posto anche due ambulanze e un’automedica, i cui soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti. Sarebbero cinque le persone coinvolte: fortunatamente le loro condizioni, a differenza di quanto prospettato inizialmente (rosso il codice di attivazione dei soccorsi) le loro condizioni non sono gravi.