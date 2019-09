Incidente a Lissone e intossicazione a Carate. Un 41enne e un 45enne in ospedale.

Incidente a Lissone

Un incidente stradale e un’intossicazione etilica nella notte appena trascorsa in Brianza. I soccorritori sono stati allertati poco prima dell’una per un sinistro stradale tra due auto a Lissone. Nello scontro è rimasto lievemente ferito un 41enne, trasportato al San Gerardo in codice verde. Rilievi e dinamica affidati ai Carabinieri della compagnia di Desio.

Intossicazione a Carate

Poco dopo le tre invece i volontari della croce bianca di Besana Brianza sono intervenuti a Carate per un 45enne che si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. Il 45enne è stato visitato sul posto e poi trasferito al Pronto Soccorso di Carate in codice verde.