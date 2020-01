Incidente in via Cadorna a Meda, due donne finiscono in ospedale.

Incidente in via Cadorna

L’impatto è avvenuto poco prima delle 10.15 di oggi, venerdì 3 gennaio 2020, all’incrocio tra via Cadorna e via Piave. In base a quanto è stato possibile ricostruire sono rimaste coinvolte due auto, una “Nissan Primera” condotta da un 60enne e una “Suzuki Alto” con alla guida una donna del ’63.

Sul posto Polizia locale e ambulanze

A seguito del sinistro sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’esatta dinamica, oltre a due ambulanze della Croce Bianca di Mariano Comense e della Croce verde di Lissone. I soccorritori hanno trasferito due donne rimaste ferite, la 57enne alla guida della Suzuki e un’83enne passeggera della “Nissan”, agli ospedali San Gerardo di Monza e di Desio in codice verde.