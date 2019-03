Incidente poco prima delle 11 di oggi, giovedì 14 marzo 2019, in via delle Colline a Meda. Una studentessa di 19 anni si è ribaltata con l’auto.

Incidente in via Delle Colline

In base a quanto ricostruito, parrebbe che l’impatto sia avvenuto tra due automobili in via delle Colline, in corrispondenza del civico 12. Su una delle due viaggiava una studentessa dell’Istituto Milani che poco prima si era offerta di spostare l’auto di una compagna nel parcheggio lungo la via. Un tragitto breve durante il quale però si è verificato l’incidente con una vettura su cui viaggiava una coppia di anziani.

Sul posto Polizia locale, ambulanza e pompieri

A seguito dell’urto l’auto su cui viaggiava la 19enne si è ribaltata. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, con due ambulanze, della Croce Bianca di Mariano Comense e dell’Avis Meda, e un’automedica. Fortunatamente le condizioni della 19enne, uscita autonomamente dall’abitacolo, non hanno destato particolari preoccupazioni. I sanitari hanno soccorso anche gli anziani a bordo dell’altra vettura, spaventati dopo l’incidente. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale.