Nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 14 febbraio 2020, ambulanza e automedica hanno prestato soccorso a tre persone rimaste coinvolte in un incidente a Nova Milanese. Nella tarda serata di ieri invece un 54enne ha accusato un grave malore a Carate Brianza.

Incidente a Nova Milanese

Lo scontro tra auto a Nova Milanese si è verificato alle 5.20 della notte appena trascorsa, in via Per Incirano. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono rimasti coinvolti nello scontro un 21enne, un 46enne e un 48enne. Fortunatamente, in base alla valutazione dei volontari della croce rossa di Paderno e del medico, tutti in modo lieve. Dopo le cure sul posto i soccorritori hanno trasportato i feriti all’ospedale di Paderno Dugnano per accertamenti.

Grave malore a Carate

E’ invece ricoverato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza, l’uomo di 54 anni che ieri sera, alle 23, si è sentito male ed è stato soccorso in via alle 2 Grotte a Carate Brianza. I volontari della croce bianca di Giussano sono intervenuti sul posto in codice giallo ma durante l’intervento le condizioni dell’uomo sarebbero precipitate. E’ stato infatti trasferito a Monza in codice rosso.