Incidente a Paina, giovedì notte, tra due auto. Il sinistro è avvenuto in via 4 Novembre all’angolo con via Corridoni, poco dopo la mezzanotte. Due le auto coinvolte, un’Audi A4 condotta da C.D. residente a Paina, che viaggiava con un passeggero e una Fiat Panda guidata da un uomo residente a Dolzago, S. L.

Fortunatamente l’impatto tra i mezzi con ha avuto conseguenze. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri.