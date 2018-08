Incidente a Pessano con Bornago tra auto e moto. Il veicolo a due ruote brucia. Gravissimo un motociclista residente a Desio.

Incidente a Pessano tra auto e moto

Un drammatico incidente si è verificato oggi pomeriggio, martedì 7 agosto, a Pessano con Bornago sulla strada che porta a Cascina Castiona, tra Pessano e Gessate. Protagonisti un automobilista di 75 anni e un motociclista di 46 anni, residente a Desio. Sul posto ci sono un’ambulanza dei Vos di Gorgonzola, una di Vimercate e l’elicottero del 118.

Sul posto anche i pompieri

Presenti anche i pompieri: la motocicletta ha preso fuoco. Il conducente della moto pare in gravi condizioni: l’intervento è in codice rosso ed è appena stato trasportato sull’elicottero. E’ in pericolo di vita. Portato in ospedale per accertamenti (codice verde) anche il guidatore dell’auto.

