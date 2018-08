E’ deceduto questa mattina il motociclista di Desio coinvolto nell’incidente a Pessano con Bornago di ieri pomeriggio, martedì 7 agosto.

Incidente a Pessano, morto il motociclista

Non ce l’ha fatta il 46enne di Desio coinvolto in uno schianto frontale ieri pomeriggio sulla Pessano-Gessate. A seguito dell’incidente il mezzo aveva preso fuoco. L’uomo era stato trasportato in ospedale in elicottero in gravissime condizioni, ma nonostante l’impegno dei medici non c’è stato nulla da fare.

