Incidente a Rancate, frazione di Triuggio, un minorenne è finito in ospedale.

Incidente a Rancate

Brutto incidente ieri (mercoledì 20 febbraio) nel tardo pomeriggio in via Appiani, a pochi passi dal santuario Santa Maria Assunta. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un automobilista e un giovane di 17 anni a bordo di una motocicletta. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 17.40. Una volta dato l’allarme sul posto è intervenuta una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Monza per eseguire i rilievi di rito.

I soccorsi

Nello scontro tra l’auto e la moto, il centauro è finito a terra procurandosi delle ferite e contusioni. I soccorritori dell’Avis Meda gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 26 febbraio 2019.