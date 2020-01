Incidenti stradali e malori nella notte appena trascorsa in Brianza. Intervento in corso a Seregno per uno scontro tra auto.

Incidente a Seregno: tre persone soccorse

Segnaliamo un incidente avvenuto questa mattina intorno alle sei. Si tratta di un violento impatto tra due auto avvenuto in via Wagner nel quartiere Ceredo di Seregno. Coinvolte tre persone, due 19enni e un 53enne. Sul posto le ambulanze di Seregno Soccorso e della Croce verde lissonese per prestare i soccorsi. I feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Monza, Desio e Carate. Titolari dei rilievi i Carabinieri della compagnia di Seregno.

Un’auto fuori strada

A causa dell’impatto una delle due vetture, una Fiat Punto, ha sfondato la staccionata accanto alla pista ciclopedonale del parco alla Porada che fiancheggia via Wagner. Il veicolo ha finito la corsa contro un albero, a diversi metri dalla sede stradale. Esplosi entrambi gli airbag, gravissimi i danni materiali.

Gli interventi di soccorso in Brianza

Due interventi di soccorso effettuati nella notte in Brianza. A mezzanotte e mezza i volontari della croce rossa di Villasanta sono intervenuti in via Da Vinci a causa di un incidente che ha coinvolto un bici. Un uomo di 50 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto a terra. Il personale della croce rossa ha escluso conseguenze serie e ha poi trasportato il 50enne in ospedale a Vimercate in codice verde.

Nella notte segnaliamo anche il malore di una ragazza di 29 anni soccorsa a Lentate sul Seveso, in via Nazionale dei Giovi, intorno alle due. La 29enne è stata raggiunta dai volontari locali e poi portata in ospedale a Saronno in buone condizioni generali.