Incidente ad Albiate nel tardo pomeriggio, traffico in tilt.

Incidente ad Albiate

Due automobilisti sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale-laterale nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 13 febbraio) lungo viale Lombardia. L’incidente è accaduto poco dopo le 17 lungo viale Lombardia, la strada provinciale Monza-Carate. Una volta dato l’allarme, immediatamente sono scattati soccorsi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito e per dirigere il traffico nell’ora di punta.

I soccorsi

Nell’incidente sono rimasti feriti due uomini di 50 e 76 anni residenti nella zona. A soccorrerli i volontari dell’ambulanza di Vimercate e i Vigili del fuoco di Carate intervenuti con un mezzo. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti. I feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Desio. Pesanti le ripercussioni sul trafficolo locale nell’ora di punta.

Il servizio completo sul Giornale di Carate in edicola da martedì 19 febbraio 2019.