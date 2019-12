Incidente alla rotonda del centro commerciale di Copreno, grave un ciclista 40enne, trasferito all’ospedale Niguarda di Milano.

Incidente a Copreno, investito un ciclista

Lo scontro è avvenuto oggi, sabato 14 dicembre 2019, poco prima delle 12.30 a Lentate sul Seveso, alla rotatoria tra la Nazionale dei Giovi e la Novedratese. In base a quanto ricostruito l’impatto è avvenuto tra un’auto condotta da un 83enne e una bici con in sella un 40enne. La vettura proveniva dalla Novedratese, mentre la bici dalla Nazionale dei Giovi e la collisione è avvenuta proprio in rotatoria.

Atterrato l’elisoccorso

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso. Dato che le condizioni del ciclista sono apparse gravi è stato allertato anche l’elisoccorso, atterrato in un campo nelle vicinanze. Dopo le prime cure il 40enne è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l’anziano alla guida dell’auto. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia locale.