Incidente auto moto a Macherio: ferito un 55enne. L’impatto è avvenuto poco prima delle 16 in via Trento e Trieste.

Un uomo di 55 anni è rimasto ferito in modo serio questo pomeriggio a Macherio dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Trento e Trieste. In base a quanto ricostruito fino a questo momento, il 55enne si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è verificato l’impatto con un’auto.

La strada è stata subito chiusa al traffico e nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso ma sul posto è poi arrivata solo l’ambulanza della croce verde lissonese. Dopo le prime cure del caso il 55enne è stato quindi trasportato in ospedale in codice giallo.

Toccherà alla Polizia locale di Macherio ricostruire con precisione l’esatta dinamica del sinistro.