(foto archivio)

Incidente con mezzo pesante coinvolto sulla Statale 36: code verso Lecco. Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30. Permangono gli incolonnamenti.

Si segnalano code sulla Statale 36, in direzione Lecco, a partire da Monza. Gli incolonnamenti sono riconducibili ad un incidente avvenuto intorno alle 8.30 nel tratto compreso tra viale Elvezia e Lissone Muggiò.

In base alle informazioni che è stato possibile recuperare si tratterebbe di un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Due i feriti soccorsi: un 48enne e una donna di 53 anni. Entrambi sono stati medicati sul posto dal personale della Croce verde di Lissone e poi trasferiti in ospedale a Monza. Tra i feriti ci sarebbe una persona in condizioni serie, ma non gravissime. L’altra invece ha raggiunto l’ospedale in codice verde. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Milano.

Nonostante siano trascorse quasi due ore dall’incidente permangono lunghe code in direzione Lecco.