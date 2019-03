A Seregno centauro ferito dopo lo scontro con un’auto in fase di svolta, l’incidente a metà mattinata all’incrocio fra via Stoppani e via Piave. Atterrato l’elisoccorso nel parco “Wojtyla”.

Scontro fra auto e moto all’incrocio

Scontro fra una moto e un’auto a metà mattinata all’incrocio semaforico fra le vie Stoppani e Piave in zona Santa Valeria, a Seregno. Una “Bmw” in fase di svolta a sinistra da via Stoppani per via Piave ha tagliato la strada alla moto che proveniva in senso opposto. Violento l’impatto che ha fatto sbalzare a terra il motociclista straniero, un ceco del ’66.

Contuso il centauro di 53 anni

Il centauro è rimasto ferito a causa della collisione. E’ stato soccorso dal personale del “118” della Croce Bianca di Besana e trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Avrebbe riportato una frattura agli arti inferiori. Sul posto due equipaggi della Polizia locale per i rilievi. All’automobilista, un pakistano del ’95, gli agenti hanno contestato l’omessa precedenza e la manovra pericolosa al momento della svolta.

Nel parco atterrato l’elisoccorso

Nel vicino parco “Wojtyla” di via Stoppani è atterrato anche l’elisoccorso che era già in volo nella zona. Nel timore che l’incidente avesse provocato serie conseguenze per il centauro, l’equipaggio del “118” ha preferito atterrare per verificarne le condizioni. Decine i curiosi che hanno assistito alla ripartenza del velivolo.