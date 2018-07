Incidente sulla Statale 36 all’altezza di Verano, ferita una ragazza.

Ferita una ventiseienne

Una ragazza ferita nell’incidente sulla Statale 36, direzione Milano, poco dopo l’uscita per Verano Brianza. Erano passate da poco le 21 quando una Mini di colore azzurro guidata da una ventiseienne, che viaggiava in direzione Milano, è finita contro il guard rail a lato strada, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Ha quindi finito pericolosamente la sua corsa in mezzo alle due corsie di marcia. Fortunatamente a quell’ora il traffico è piuttosto scarso e quindi i veicoli che sopraggiungevano sono riusciti a schivarla. Anzi, i primi a soccorrere la sfortunata ragazza sono stati proprio alcuni automobilisti che sopraggiungevano, i quali hanno allertato i soccorsi.

Soccorsa dalla Croce Bianca di Giussano

Sul posto si è quindi portata un’autoambulanza della Croce Bianca di Giussano che ha prestato i primi soccorsi alla ferita sul posto, prima del trasporto in ospedale in codice verde. La giovane, sempre rimasta cosciente, non ha insomma riportato ferite gravi.Sul luogo dell’incidente anche la Polizia stradale di Seregno peri rilievi di rito, anche se la dinamica del sinistro appare abbastanza chiara