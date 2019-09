Incidente in A4: sei persone coinvolte. E’ accaduto nella notte nel tratto tra Agrate Brianza e l’innesto con la A58.

Incidente in A4: sei persone coinvolte

Incidente stradale tra auto nella notte appena trascorsa in Autostrada A4. Lo scontro, avvenuto per cause ancora da accertare, si è verificato nel tratto compreso tra Agrate e l’innesto con la A58. Sei le persone coinvolte: si tratta di giovani di età compresa tra i 22 e i 36 anni.

Dopo la chiamata ai soccorsi, avvenuta intorno a mezzanotte e venti, sono giunte sul posto tre ambulanze. Fortunatamente nessuno dei ragazzi coinvolti è rimasto ferito in modo grave: i soccorsi sono ripartiti verso i vicini ospedali in codice verde.

Altri interventi

Sempre nella notte, in Brianza, un uomo di 55 anni è stato soccorso a seguito di un malore in un impianto lavorativo di Desio. I volontari della croce rossa locale sono intervenuti pochi minuti prima delle cinque in via Garibaldi e, dopo i primi accertamenti, hanno trasportato il 55enne in ospedale per ulteriori esami.

Da segnalare anche un infortunio in strada, avvenuto in via Cavalleri a Monza. Qui pochi minuti prima delle sei è stato soccorso un ragazzo di 32anni, poi trasportato al San Gerardo in codice verde.