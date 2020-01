Incidente in Milano Meda, in due finiscono in ospedale. E’ successo nella notte tra ieri, sabato 18 gennaio, e oggi, domenica.

Sono stati trasportati al San Gerardo e all’ospedale di Desio i due giovani coinvolti in un incidente stradale nel tratto tra Bovisio Masciago e Binzago di Cesano Maderno della Superstrada. E’ successo alle 5.10 di oggi, domenica 19 gennaio, in direzione Meda. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza urgenza. Sul posto la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e due ambulanze, in uscita dalla Croce Rossa di Varedo e dalla Croce Bianca di Cesano. I due feriti, un 19enne e un 28enne, sono stati visitati sul posto e trasportati in ospedale. Uno in codice giallo, l’altro in un meno grave codice verde.

Una 29enne fuori strada a Giussano

Incidente stradale con feriti anche a Giussano, dove intorno alle 3 di oggi, in via Cavour, una donna di 29 anni è finita fuori strada. E’ stata soccorsa dal personale della Croce Bianca di Giussano, sul posto con un’ambulanza. Allertati anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Desio per accertamenti.

Tre ventenni soccorsi ad Agrate e Usmate

Due ore prima, quarantacinque minuti dopo la mezzanotte, i soccorritori sono intervenuti in via De Gasperi di Agrate, per un 24enne coinvolto in un incidente. E’ stato trasportato al San Gerardo di Monza dalla Croce Bianca di Brugherio per accertamenti. La Croce Bianca di Brugherio nel corso della notte è intervenuta anche per prestate soccorso a due coetanei di 19 anni, un ragazzo e una ragazza, finiti all’ospedale di Vimercate poco dopo la mazzanotte in codice verde. Sono stati soccorsi in codice giallo alle 23.30 di ieri, sabato, in via Del Lavoro ad Usmate con Velate. Allertati per l’incidente anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.