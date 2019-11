Incidente in Statale 36: elisoccorso attivato per un 55enne. Si tratterebbe di un’automobilista finito contro un ostacolo.

Incidente in Statale 36: arriva l’elisoccorso per un 55enne

Ambulanza ed elisoccorso in Statale 36 per un incidente avvenuto pochi minuti prima delle 16 all’altezza dell’uscita di Veduggio, in direzione Milano.

Sono ancora pochissime le informazioni disponibili: in base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un automobilista finito contro un’ostacolo mentre percorreva la Valassina nel tratto compreso tra Veduggio e Capriano. L’uomo, un 55enne, è stato soccorso in codice rosso. Il personale del 118 è al momento sul posto assieme agli agenti della Polizia stradale di Milano.

Dopo le prime cure sul posto il 55enne sta per essere trasferito in ospedale in codice giallo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: chi viaggia in direzione Milano metta in conto una lunga coda.

(frame dal video postato sul Gruppo pubblico Facebook SS 36 dello Spluga, SP 72 e SS 340 Regina – situazione in diretta)