(foto archivio)

Ennesimo incidente in Statale 36, all’altezza della rampa di uscita di Verano Brianza. Soccorso un 29enne.

Ferito un 29enne in un incidente

Si segnalano rallentamenti sulla Statale 36 e sulle strade limitrofe a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 12.25 all’altezza della rampa di uscita di Verano Brianza. In base alle prime informazioni disponibili si tratterebbe di un veicolo finito contro un ostacolo (presumibilmente il guardrail).

Sul posto si trova al momento il personale del 118 della croce bianca di Besana in Brianza, l’automedica e gli agenti della Polizia stradale di Milano. I volontari si stanno occupando delle condizioni di salute di un 29enne soccorso in codice rosso.

Dopo i primi accertamenti fortunatamente le condizioni del ragazzo sono in netto miglioramento e i soccorritori hanno predisposto il trasferimento in ospedale in codice verde.