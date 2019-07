Incidente all’altezza di Capriano, in direzione Nord: una persona ferita gravemente. Ambulanza e automedica allertate intorno alle quattro.

Incidente in Statale 36

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa sulla Statale 36, in direzione Nord, all’altezza della rampa di uscita di Capriano. Pochissime al momento le informazioni disponibili. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’allarme è scattato intorno alle quattro quando è arrivata una chiamata al 118. Sul posto si sono portate l’ambulanza, proveniente da Giussano, e l’automedica oltre alla Polizia stradale.

Una persona ferita gravemente

Nell’incidente, la cui dinamica al momento non è nota, sono rimasti coinvolti un 30enne e un uomo di 38 anni. Una delle persone soccorse è stata portata in ospedale a Desio in gravissime condizioni.