Tre feriti nell’incidente accaduto sabato in Valassina, all’altezza di Costa Masnaga, in direzione Lecco: salvi per miracolo due cani.

Incidente in Valassina

Il sinistro si è verificato sabato sera, intorno alle 19.20. A bordo di una Renault Clio due brioschesi, un’impiegata di 39 anni e un 25enne, finiti in ospedale a Lecco, e un besanese di 53enne, che ha avuto la peggio, ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza per la frattura del bacino. A bordo anche due cani, un Dogo argentino e un Pitbull, che si sono salvati per miracolo.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia stradale di Seregno che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, in modo particolare chi era alla guida dell’auto.

Besanese ricoverato in ospedale

Per cause ancora da accertare, il conducente della Renault Clio ha iniziato a sbandare e, dopo un testa a coda, è finito contro il guard-rail, riportando gravi danni. Nel violento impatto il paraurti dell’utilitaria è finito contro la Peugeot 2008 di un impiegato di Garbagnate di 36 anni, che viaggiava con un 32enne. A seguito della segnalazione dell’incidente sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia stradale, l’automedica, l’ambulanza e i Vigili del fuoco di Lecco. I pompieri hanno aiutato i feriti a uscire dall’abitacolo. Per consentire i soccorsi in sicurezza, la superstrada è stata chiusa al traffico e le auto fatte svincolare a Nibionno. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 21.