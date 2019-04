Incidente in Valassina: 55enne perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. E’ successo ieri sera poco dopo le 22.30. La donna in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Incidente in Valassina

Grave incidente ieri sera in Valassina, all’altezza di Monza. Una 55enne che viaggiava con l’auto in direzione Milano, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo in prossimità dell’uscita viale Elvezia. L’auto è finita contro la cuspide dello svincolo per poi terminare la sua corsa incastrata sopra il guard rail.

(foto e video Daniele Bennati)

I soccorsi

I soccorsi sono arrivati immediatamente e in codice rosso: le condizioni della donna infatti in un primo momento sono sembrate gravissime. Successivamente, dopo i primi accertamenti sul posto, la 55enne è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Sul posto, per liberare la 55enne dalle lamiere sono intervenuti i Vigili del fuoco di Monza. I rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati alla Polstrada di Seregno.