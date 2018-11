Incidente in via Borghetto, auto si ribalta. A provocarlo sarebbe stato un pirata. L’incidente è avvenuto a Desio poco dopo le 23 di sabato sera.

Incidente in via Borghetto, un’auto si è ribaltata

Questa la prima ricostruzione, che i Carabinieri intervenuti sul posto stanno verificando. Poco dopo le 23 un’auto si è ribaltata in via Borghetto. All’interno due 49enni, un uomo e una donna. Secondo le testimonianze l’incidente sarebbe stato provocato da un’altra vettura proveniente da via Trezzi a gran velocità, che avrebbe saltato lo stop. Il conducente, poi, si è allontanato. Particolari che sono al vaglio dei militari.

Sul posto l’ambulanza

Allertato il 118, in via Borghetto si è portata anche un’ambulanza della Croce Rossa di Desio. Giallo il codice di attivazione. Fortunatamente le persone all’interno dell’auto ribaltata non hanno riportato gravi conseguenze. Verde il codice una volta che i soccorritori si sono resi conto delle loro condizioni. Intanto, non sono mancate le polemiche per un incrocio particolarmente a rischio.