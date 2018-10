Scontro all’incrocio pericoloso fra via Toti e via Sauro a Seregno, in zona Valeria. Ferita una ragazza su uno scooter che ha colliso con una utilitaria in fase di svolta.

Scontro all’incrocio pericoloso di Santa Valeria

Ancora un incidente all’incrocio pericoloso fra via Toti e via Sauro, a breve distanza dal Santuario di Santa Valeria. Sono entrate in collisione una “Fiat 500” guidata da un uomo e uno scooter, sul quale viaggiavano due ragazze di 18 e 19 anni. Entrambi i veicoli procedevano in direzione di via Santa Valeria.

L’impatto all’intersezione, ferita una ragazza

La collisione è avvenuta al centro dell’intersezione. La “Fiat 500” iniziata la svolta a sinistra per immettersi in via Toti e ha ostruito la marcia al ciclomotore, che seguiva l’auto a metà della carreggiata. Nell’urto le due ragazze sono finite a terra.

Sul posto ambulanze e Polizia locale

Sul luogo del sinistro sono giunte le ambulanze della Croce Bianca di Cesano e di Seregno Soccorso per prestare le prime cure alla ragazza, ferita a una gamba a seguito della caduta dallo scooter. Non era in condizioni serie. La Polizia locale ha effettuato i rilievi.

I residenti reclamano un intervento

I residenti sono preoccupati per la lunga sequenza di incidenti fra via Toti e via Sauro, un incrocio pericoloso per la carente visuale. Gli abitanti propongono dei segnalatori luminosi a ridosso dell’intersezione o almeno uno specchio parabolico per verificare l’arrivo dei veicoli. Qualcuno suggerisce anche dei dossi dolci per ridurre la velocità.