Emergono nuovi dettagli sull’incidente mortale di questa notte, in via Adda, a Monza. A perdere la vita è stato il 60enne di Caponago Antonio Seria.

I dettagli

Da quanto appreso pare che l’alterco tra il conducente (residente a Brugherio) dell’Alfa 147 e la vittima, alla guida di una Nissan Micra, sia iniziato in viale Sicilia e sia sfociato in un vero e proprio inseguimento. Fino in via Adda, dove ha trovato drammatica conclusione: il 60enne, residente a Caponago ma originario di Cesano Maderno, è sceso dal suo veicolo ed è stato falciato da una Volkswagen Polo proveniente da Concorezzo e guidata da un giovane concorezzese. Quest’ultimo è poi risultato positivo all’alcol test.