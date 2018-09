Incidente in moto nella notte scorsa a Desio in via Milano, ferito un giovane centauro trasportato in ambulanza all’ospedale “Niguarda” di Milano.

Incidente con la moto, giovane ferito

Momenti di apprensione, nella tarda serata di mercoledì poco prima di mezzanotte, per l’incidente nel quale è rimasto coinvolto un motociclista di 28 anni. Per motivi tuttora da accertare il giovane ha perso il controllo del veicolo, modello “Ducati”, ed è rovinato a terra.

Sul posto mezzi di soccorso e Carabinieri

La caduta in via Milano, all’altezza della rotatoria con via Stadio e via Borghetto. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, sul posto il personale del “118” con Automedica e ambulanza della Croce Rossa di Desio. Una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia ha proceduto con i rilievi.

Il ferito trasportato al “Niguarda” di Milano

Dopo le prime cure in ambulanza, il centauro 28enne che viaggiava da solo è stato trasportato all’ospedale “Niguarda” di Milano in codice giallo. Sul luogo del sinistro notturno, che non avrebbe coinvolto altri veicoli, anche i congiunti del paziente.