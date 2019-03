Incidente stradale a Cesano: 24enne finisce in ospedale. L’auto su cui viaggiava è finita contro un ostacolo lungo via Marmolada.

Incidente stradale a Cesano

Due interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa in Brianza. La prima chiamata al 118 è scattata poco dopo la mezzanotte. La croce bianca di Cesano ha raggiunto via Marmolada a Cesano dove poco prima un ragazzo di 24 anni, per cause ancora da accertare, è finito con l’auto contro un ostacolo.

Fortunatamente il giovane non ha riportato serie conseguenze ma è stato comunque trasportato in ospedale a Desio per approfondimenti.

Soccorso a Brugherio

Sempre nella notte a Brugherio è stato soccorso un uomo di 55 anni. Ancora non è chiaro cosa sia successo ma l’uomo è stato raggiunto dalla croce rossa locale sulla Sp3 intorno alle 5 e le sue condizioni sono apparse subito abbastanza serie. Ora si trova al San Gerardo per ulteriori accertamenti.