Incidente stradale a Lazzate: coinvolte due persone. Lo scontro, tra due auto, all’alba in via Comasinella.

Una ragazza di 23 anni e un uomo di 47 sono rimati coinvolti questa mattina all’alba (5.32) in un incidente stradale avvenuto in via Comasinella a Lazzate. In base alle prime informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza si sarebbe trattato di uno scontro tra due auto. Sul posto si sono portati, oltre ai soccorritori della Croce rossa di Lentate, anche i Carabinieri della compagnia di Seregno e i Vigili del fuoco.

Per fortuna nessuna delle persone coinvolte sembrerebbe in gravi condizioni. L’ambulanza, dopo le prime cure sul posto, è ripartita verso l’ospedale di Desio in codice verde.