Incidente stradale a Triuggio: 34enne finisce in ospedale. E’ accaduto questa notte in via Filiberto. Sul posto anche i Carabinieri.

Un uomo di 34 anni è finito in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, questa notte a seguito di un incidente stradale. La croce verde lissonese ha raggiunto via Emanuele Filiberto a Canonica di Triuggio poco dopo l’una, allertata dopo uno scontro dalla dinamica ancora tutta da chiarire.

A seguito delle prime cure sul posto il 34enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Monza per accertare le modalità del sinistro.